Uefa, Ceferin: «Sono ottimista, finiremo la stagione. Super Lega ucciderebbe il calcio» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il presidente della Uefa Ceferin si è soffermato sul momento difficile del calcio Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha toccato diversi argomenti ospite a Sport Lab sul calcio internazionale e il difficile momento in merito al Covid-19: «La situazione è molto stretta con il virus, speriamo duri ancora per poco. Gli stadi, la quarantena, i test: Sono tutti dei problemi che rendono lo scenario critico. Però l’alternativa è chiudere tutto e noi non ci fermeremo. Questo virus non fermerà il calcio». NATIONS LEAGUE – «E‘ una grande competizione, la porteremo al termine come abbiamo fatto ad agosto con Champions ed Europa League e le altre competizioni organizzate dalla ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il presidente dellasi è soffermato sul momento difficile delAleksander, presidente della, ha toccato diversi argomenti ospite a Sport Lab sulinternazionale e il difficile momento in merito al Covid-19: «La situazione è molto stretta con il virus, speriamo duri ancora per poco. Gli stadi, la quarantena, i test:tutti dei problemi che rendono lo scenario critico. Però l’alternativa è chiudere tutto e noi non ci fermeremo. Questo virus non fermerà il». NATIONS LEAGUE – «E‘ una grande competizione, la porteremo al termine come abbiamo fatto ad agosto con Champions ed Europa League e le altre competizioni organizzate dalla ...

RobMaida : RT @AliprandiJacopo: ??Grande giornata di interviste per i 75 anni di @CorSport e @tuttosport. Dalle 10.30 in poi il ct #Mancini, pres. Fi… - AliprandiJacopo : ??Grande giornata di interviste per i 75 anni di @CorSport e @tuttosport. Dalle 10.30 in poi il ct #Mancini, pres.… - calciomercatoit : ?? La #UEFA si oppone ancora alla #SuperLega - sportli26181512 : Superlega, l'Uefa si oppone: 'La Champions è migliore': Ceferin si è opposto alla proposta bocciandola su più front… - Teo__Visma : Ceferin è stato, ed è, un pessimo Presidente UEFA, ma su questo ha totalmente e pienamente ragione, così come sotto… -