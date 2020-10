Turismo, con un nuovo lockdown a rischio 440 mila posti di lavoro (Di giovedì 29 ottobre 2020) Se si decidesse, nell’immediato, per un secondo blocco totale delle attività, il Turismo potrebbe perdere, nei soli due mesi finali dell’anno in corso, 13 milioni di arrivi e 35 milioni di presenze... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 ottobre 2020) Se si decidesse, nell’immediato, per un secondo blocco totale delle attività, ilpotrebbe perdere, nei soli due mesi finali dell’anno in corso, 13 milioni di arrivi e 35 milioni di presenze...

Siamo i migliori, anzi i meno peggiori: nell’anno nero del turismo, la provincia di Brescia è a livello lombardo tra quelle che hanno più limitato i danni e contenuto le perdite (superata nella statis ...

Lo chef Massimo Bottura scrive una lettera a Conte

La Lettera aperta di Massimo Bottura al Presidente del Consiglio è un richiamo urgente all'attenzione della politica verso una delle ...

