Tumori | Aiom | -5% mortalità dal 2015 ma Covid mette a rischio i pazienti

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - In Italia i Tumori provocano meno decessi rispetto alla media europea. "In particolare, dal 2015 a oggi si stima una diminuzione complessiva del 5% della mortalità per cancro nel nostro Paese. Ma l'emergenza Covid-19 mette sta mettendo a rischio la continuità di cura delle persone colpite da neoplasia. E non solo, il decorso dell'infezione può essere peggiore in questa popolazione". È l'appello lanciato oggi dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), nella conferenza stampa di presentazione del XXII Congresso Nazionale della società scientifica, che si svolge da domani fino all'1 novembre in forma virtuale. "Una revisione sistematica di 52 studi, pubblicata sull' 'European Journal of

(Adnkronos Salute) - In Italia i tumori provocano meno decessi rispetto alla media europea ... È l'appello lanciato oggi dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), nella conferenza stampa ...

Cancro. Mortalità calata del 5% in 5 anni. Ma Covid rischia di vanificare i progressi

La lotta al cancro negli ultimi 5 anni ha inanellato una quantità di successi epocali. Nelle donne, la mortalità a 5 anni per cancro allo stomaco è scesa del 20%, quella per tumore della tiroide del 1 ...

