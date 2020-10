Trucco perfetto con “Vitamine di Beauty” di Giulia Sinesi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Vitamine di Beauty è la guida al make up di Giulia Sinesi: nel libro tutti i segreti e i consigli per una pelle e un Trucco perfetti Tutti i segreti e i consigli per una pelle e un makeup perfetti dalla beauty expert più amata del web. Giulia Sinesi ci accompagna alla scoperta del mondo… L'articolo Trucco perfetto con “Vitamine di Beauty” di Giulia Sinesi Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Vitamine di Beauty è la guida al make up di: nel libro tutti i segreti e i consigli per una pelle e unperfetti Tutti i segreti e i consigli per una pelle e un makeup perfetti dalla beauty expert più amata del web.ci accompagna alla scoperta del mondo… L'articolocon “Vitamine di Beauty” diCorriere Nazionale.

roseserenity2_0 : Io ancora mi chiedo come facciamo gli Idol a tenere la mascherina, toglierla e avere il trucco completamente perfet… - BeppeBjoy : - scimmiaintesta : RT @4everAnnina: @Kor_One_ È curioso come trovino il tempo di farsi le unghie e come il trucco degli occhi sia perfetto. A me basta mezz’or… - lucabattanta : RT @4everAnnina: @Kor_One_ È curioso come trovino il tempo di farsi le unghie e come il trucco degli occhi sia perfetto. A me basta mezz’or… - Kor_One_ : RT @4everAnnina: @Kor_One_ È curioso come trovino il tempo di farsi le unghie e come il trucco degli occhi sia perfetto. A me basta mezz’or… -