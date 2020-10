Trovato cadavere carbonizzato nelle campagne di Geraci Siculo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Macabra scoperta nelle campagne di Geraci Siculo, nel Palermitano. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato Trovato in contrada Pantano. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il medico legale. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere il proprietario del fondo agricolo, un 59enne. A segnalare la presenza del cadavere nel terreno è stato proprio il fratello dell'uomo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Macabra scopertadi, nel Palermitano. Il corpodi un uomo è statoin contrada Pantano. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il medico legale. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere il proprietario del fondo agricolo, un 59enne. A segnalare la presenza delnel terreno è stato proprio il fratello dell'uomo.

