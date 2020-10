Troppi asintomatici, le Regioni ammettono il flop e chiedono di fare tamponi solo a chi ha sintomi. Ma l’Iss boccia la proposta: “Fondamentale continuare a tracciare i positivi” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre le Regioni hanno scritto al ministro della Salute Roberto Speranza per proporre di cambiare le regole sui test, permettendo alle Asl in crisi a causa dei Troppi positivi di non fare il tampone agli asintomatici, non ha dubbi il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro: nel fronteggiare la pandemia da CoVid-19 resta “importante individuare gli asintomatici”, ragion per cui resta “fondamentale continuare a tracciare i positivi, usare tutti gli sforzi per farlo e non mollare la presa”. “Individuare le persone portatrici del virus è la prima frontiera per contenere l’infezione” ha esortato il numero uno dell’Iss sottolineando che “tracciare le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre lehanno scritto al ministro della Salute Roberto Speranza per proporre di cambiare le regole sui test, permettendo alle Asl in crisi a causa deipositivi di nonil tampone agli, non ha dubbi il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro: nel fronteggiare la pandemia da CoVid-19 resta “importante individuare gli”, ragion per cui resta “fondamentalei positivi, usare tutti gli sforzi per farlo e non mollare la presa”. “Individuare le persone portatrici del virus è la prima frontiera per contenere l’infezione” ha esortato il numero uno dell’Iss sottolineando che “le ...

A fronte della crescita esponenziale dei contagi le strutture sanitarie sono entrate in una fase di profonda sofferenza. Il direttore della Terapia intensiva dell’Istituto Clinico Casalpalocco di Roma ...

