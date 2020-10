Trento-Amriswil oggi | orario | tv | programma | streaming Preliminare Champions League volley

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 ottobre 2020)giovedì 29 ottobre (ore 19.00) si gioca, match valido per il secondo turnodella2020-2021 dimaschile. Ad(Svizzera) va in scena l’ultima partita della Pool H, i dolomitici tornano in campo dopo aver sconfitto la Dinamo Mosca ieri sera. I ragazzi di Angelo Lorenzetti sono a un passo dalla qualificazione alla fase a gironi della massima competizione europea: basterà conquistare un solo set per raggiungere l’obiettivo.partità con tutti i favori del pronostico e non dovrebbe avere problemi a battere nettamente i padroni di casa. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, ...