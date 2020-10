(Di giovedì 29 ottobre 2020) Luni, La Spezia,, 29 ottobre 2020 - A nemmeno 24 ore dall'incidente mortale in una cava è già tempo di piangere un'altra vittima sul. Questa volta si tratta di un giovane, Nicola Iacobucci ,...

diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Incidente in una segheria di marmo a Luni, muore un operaio di 27 anni travolto dal crollo di… - qn_lanazione : Travolto da un silos, muore sul lavoro a 27 anni. E' successo a Luni (#LaSpezia), la vittima viveva a Montignoso (… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto silos

La tragedia è avvenuta a Luni. L'operaio stava lavorando con alcuni colleghi quando il grande recipiente è collassato e lo ha colpito. È il secondo incidente mortale in 24 ore che colpisce la zona apu ...Luni, il giovane di Montignoso è stato colpito dal silos pieno di marmettola in una vecchia segheria in disuso ...