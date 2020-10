Trasporto pubblico, la Toscana dimezza la capienza dei bus. In Liguria scende al 60%. Tutte le regole nelle Regioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre le Regioni del nord a guida centrodestra discutono con il governo sui fondi messi a disposizione per potenziare il Trasporto pubblico locale, dalla Toscana alla Liguria i governatori si muovono per ridurre la capienza massima sui mezzi per minimizzare ulteriormente i rischi di contagio. Il presidente toscano Eugenio Giani ha annunciato di aver emanato una delibera per dimezzare la capienza di autobus e tram. Si tratta della prima Regione a riportare la soglia massima di posti al 50% da quando è finito il lockdown. In Liguria si passerà invece dall’80 al 60% a partire dal 31 ottobre, mentre misure analoghe sono già in vigore in Campania e Marche. L’intenzione è quella di frenare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre ledel nord a guida centrodestra discutono con il governo sui fondi messi a disposizione per potenziare illocale, dallaallai governatori si muovono per ridurre lamassima sui mezzi per minimizzare ulteriormente i rischi di contagio. Il presidente toscano Eugenio Giani ha annunciato di aver emanato una delibera perre ladi autobus e tram. Si tratta della prima Regione a riportare la soglia massima di posti al 50% da quando è finito il lockdown. Insi passerà invece dall’80 al 60% a partire dal 31 ottobre, mentre misure analoghe sono già in vigore in Campania e Marche. L’intenzione è quella di frenare la ...

