Traffico Roma del 29-10-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati in studio Massimo Vischi sul Raccordo Anulare abbiamo coda per un incidente in carreggiata esterna tra Laurentina e Lanina codema perin carreggiata in te metterei la Flaminia era Salaria e a seguire tra la Nomentana e la Prenestina a seguito di un incidente si sta in fila anche in via di Rocca Cencia altro incidente su viale delle Belle Arti si rallenta in via Ulisse Aldovrandi incidente con rallentamenti poi a Centocelle in via delle Gardenie altro incidente sulla Cristoforo Colombo con code 3 a via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia coda persulla via Cassia nelle due direzioni 3 Tomba di Nerone è il raccordo anulare in tangenziale in direzione di San Giovanni si sta in fila tra Corso di Francia e viale della Moschea per il ...