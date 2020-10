Traffico Roma del 29-10-2020 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio perito meteo mentre ilsul Raccordo Anulare e arrivano le code in carreggiata interna tra Flaminia Salaria e poi a seguire tra la centrale del latte e la sfida in carreggiata esterna code a tratti tra la Pontina è Lanina intanto la polizia locale segnala un incidente in Piazza Giovanni da Verrazzano Siamo alla Garbatella possibili rallentamenti incide anche sulla Cristoforo Colombo e qui troviamo co dei tre vie di mezzo cammino e via di Malafede direzione Ostia auto in fila anche sulla via Pontina tra Castelno e Castel di Decima nelle due direzioni altresulla via Cassia nelle due direzioni tra Tomba di Nerone e il raccordo anulare in tangenziale direzione San Giovanni code pertra Tor di Quinto e viale della ...