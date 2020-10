Traffico Roma del 29-10-2020 ore 17:00 (Di giovedì 29 ottobre 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri,Direzione distrettuale antimafia e Tribunale Roma per operazione contro narcotraffico internaz… - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di Roma e della DDA Capitolina: arrestati diversi soggetti ritenuti appartene… - LuceverdeRoma : RT @LuceverdeRoma: ????#Roma #traffico - Tangenziale Est code > San Giovanni tra Via Tiburtina e bivio A24 e tra Via Prenestina e Via Nola… - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Tangenziale Est code > San Giovanni tra Via Tiburtina e bivio A24 e tra Via Prenestina e Via… - VAIstradeanas : 17:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -