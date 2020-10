Traffico Roma del 29-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto in città poco ilnulla di rilevante al momento buona la situazione in generale anche sulla tangenziale lungo il percorso urbano dell’a24 e sul grande raccordo anulare una manifestazione in programma sino alle 13 in Piazza del Popolo non si possono escludere i disagi per ilpossibili dei rallentamenti in zona San Paolo Precisamente sul Largo Enea Bortolotti per manutenzione dell’impianto semaforico all’altezza di viale Marconi lavori al Tuscolano su via di Porta Furba senso unico alternato via degli Angeli e via del Mandrione possibili rallentamenti per i dettagli di tutte le informazioni necessarie per spostarsi potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto per il momento Un saluto da ...