Traffico Roma del 29-10-2020 ore 08 | 00

(Di giovedì 29 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sul grande raccordo anulare carreggiata interna trasud e Ardeatina rallentamenti anche sulla Flaminia tra il Grande Raccordo Anulare e via di Grottarossa verso Corso di Francia e sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe Qualche rallentamento anche sulla via Appia tra il Grande Raccordo Anulare e via delle Capannelle code per incidente invece su percorso Urbano dell’a24 tra Togliatti E Fiorentini verso la tangenziale est rallentata infine la circolazione dei treni sulla linea metro B e B1 per un guasto tecnico per il di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto per il momento Un saluto da Emanuela Castaldi A più tardi per altri aggiornamenti un servizio a ...