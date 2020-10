«Tracciamento in tilt», le ragioni di Emiliano che ha chiuso tutte le scuole in Puglia – Il video (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)La Regione Puglia ha deciso di sospendere l’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado a partire da venerdì 30 ottobre. Il governatore Michele Emiliano, in un video postato sulla sua pagina Facebook, ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a fare questa scelta: «Abbiamo verificato in queste settimane un alto numero di contagi di Coronavirus connesso con la riapertura degli istituti. Numeri fuori scala che hanno mandato in tilt il contact tracing per l’altissimo numero di contatti indiretti che i contagi scolastici hanno determinato». La didattica in presenza sarà dunque consentita solo per i laboratori e per soddisfare le esigenze degli alunni con ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (29 ottobre)La Regioneha deciso di sospendere l’attività didattica in presenza nelledi ogni ordine e grado a partire da venerdì 30 ottobre. Il governatore Michele, in unpostato sulla sua pagina Facebook, ha spiegato leche lo hanno spinto a fare questa scelta: «Abbiamo verificato in queste settimane un alto numero di contagi di Coronavirus connesso con la riapertura degli istituti. Numeri fuori scala che hanno mandato inil contact tracing per l’altissimo numero di contatti indiretti che i contagi scolastici hanno determinato». La didattica in presenza sarà dunque consentita solo per i laboratori e per soddisfare le esigenze degli alunni con ...

Corriere : A Milano in tilt il tracciamento dei contagi. I medici di base: lavoro triplicato, siamo al collasso - g_scotti1612 : @lenzi_antonio @czstratocaster @CarloCalenda @Azione_it FIDUCIARIO per 1000 ab > 0,5 Tracciamento digitale dei cont… - Damianodanny1 : Tracciamento in tilt. Ha senso spendere 12 milioni di euro al giorno per i tamponi? l’Italia stata investita dalla… - InformatiVivere : Tracciamento in tilt. Ha senso spendere 12 milioni di euro al giorno per i tamponi? #tamponi #COVID19 #coronavirus… - TommyBrain : AntiDiplomatico:Tracciamento in tilt. Ha senso spendere 12 milioni di euro al giorno per i tamponi? -

Ultime Notizie dalla rete : Tracciamento tilt Coronavirus, tracciamento in tilt. Regioni in difficoltà sui tamponi, chiedono di farli solo ai sintomatici Il Sole 24 ORE Tracciamento in tilt. Ha senso spendere 12 milioni di euro al giorno per i tamponi?

Gli ospedali sono andati in tilt. Il virus ha mostrato in maniera lampante i danni ... Soldi praticamente buttati visto che ormai il sistema di tracciamento è completamente saltato. Le ASL sono ...

Tamponi rapidi anche dal medico Da novembre test in ambulatorio

quello del tracciamento che visto il forte incremento dei contagi rischia di andare in tilt. Non tutti, però tra i medici di base hanno mostrato la piena disponibilità a effettuare i tamponi. Si ...

Gli ospedali sono andati in tilt. Il virus ha mostrato in maniera lampante i danni ... Soldi praticamente buttati visto che ormai il sistema di tracciamento è completamente saltato. Le ASL sono ...quello del tracciamento che visto il forte incremento dei contagi rischia di andare in tilt. Non tutti, però tra i medici di base hanno mostrato la piena disponibilità a effettuare i tamponi. Si ...