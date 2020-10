TPL: da lunedì scorso mezzi viaggiano al 50% del carico (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – La ministra dei trasporti Paola De Micheli è intervenuta al question time al Senato illustrando la situazione relativa al trasporto pubblico locale, sottolineando di avere “condiviso con le Regioni il contenuto delle linee guida che sono quelle vigenti” e che finora, nonostante la disponibilità del dicastero a recepire indicazioni, “nessuna Regione ha chiesto di procedere ad una revisione, nel senso di consentire una percentuale di riempimento più bassa di quella attuale”. Tuttavia, secondo i dati riportati dalla ministra De Micheli, da lunedì scorso i mezzi risultano pieni al 50%. Secondo i calcoli analizzati con l’Inail da aprile, era previsto un carico di circa 22 milioni di utenti rispetto ai 30 abituali, per effetto dello smart working, valore sceso ora ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – La ministra dei trasporti Paola De Micheli è intervenuta al question time al Senato illustrando la situazione relativa al trasporto pubblico locale, sottolineando di avere “condiviso con le Regioni il contenuto delle linee guida che sono quelle vigenti” e che finora, nonostante la disponibilità del dicastero a recepire indicazioni, “nessuna Regione ha chiesto di procedere ad una revisione, nel senso di consentire una percentuale di riempimento più bassa di quella attuale”. Tuttavia, secondo i dati riportati dalla ministra De Micheli, da lunedìrisultano pieni al 50%. Secondo i calcoli analizzati con l’Inail da aprile, era previsto undi circa 22 milioni di utenti rispetto ai 30 abituali, per effetto dello smart working, valore sceso ora ...

MasterblogBo : Trasporto pubblico, 80 nuovi bus già in strada da lunedì 26 ottobre in tutte le province Su richiesta delle Aziende… - ferpress : #EmiliaRomagna: da lunedì #26ottobre, subito in strada 80 #bus in più chiesti dalle Agenzie e Aziende di #Tpl senti… - EasyofficeBO : Trasporto pubblico, 80 nuovi bus già in strada da lunedì 26 ottobre in tutte le province Su richiesta delle Aziende… - lorenza_zanetti : RT @RegioneER: Trasporto pubblico, 80 nuovi bus in strada dal 26 ottobre in tutte le province su richiesta Aziende di Tpl e istituti scolas… - ostefano71 : RT @RegioneER: Trasporto pubblico, 80 nuovi bus in strada dal 26 ottobre in tutte le province su richiesta Aziende di Tpl e istituti scolas… -

Ultime Notizie dalla rete : TPL lunedì TPL: da lunedì scorso mezzi viaggiano al 50% del carico Teleborsa