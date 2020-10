Tour dell’orrore | i luoghi terrificanti da non visitare in Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il ponte della Maddalena, meglio noto come ponte del diavolo, a Borgo a Mozzano (Lucca). PhotoCredit: MidnightFactory.In occasione dell’avvicinarsi della festa più spaventosa di tutto l’anno, ViaggiAmo propone alcuni deidell’orrore più inquietanti da intraprendere in. Halloween è ormai arrivato e molti sono i curiosi che decidono discenari: castelli abbandonati, vecchi manicomi caduti in disuso. Quali sono le mete dell’orrorene preferite dai turisti? Turismo dark, in netto aumento i viaggiatori dell’orrore anche inGrazie all’avvento dell’era di internet, che ha reso possibile la diffusione su ampia scala di storie, documenti e località anche lontane, il turismo ...