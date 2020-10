Tortu a Sportlab | Correrò anche sui 200 metri | punto ai 20 netti

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - "Nuovi obiettivi? Nel 2021sui 200: l'obiettivo è avvicinare i 20", magari da sotto e non da sopra" . Sono le parole del velocista azzurro Filippointervenendo a ...

Ultime Notizie dalla rete : Tortu Sportlab

Tuttosport

Sono le parole del velocista azzurro Filippo Tortu intervenendo a SportLab, la maratona digitale organizzata da Tuttosport e Corriere dello Sport-Stadio per celebrare i 75 anni di Tuttosport e Stadio.“Per me tutto ciò che faccio è una sfida personale, penso che nel mio sport si ottengano risultati migliori battendo i limiti autoimposti. Farlo in una finale dei campionati del mondo è più semplice p ...