Torino, “Io, marocchino, scambiato per un ladro a casa mia” (Di giovedì 29 ottobre 2020) TORINO – “Cara Italia, non sono un ladro”. Attacca così l’amara lettera del giovane Zakaria Jarmouni, marocchino di origini e italiano d’adozione, che si è visto fotografare dalla vicina di casa, convinta che si trattasse di un ladro, mentre stava andando a buttare la spazzatura. Leggi su dire (Di giovedì 29 ottobre 2020) TORINO – “Cara Italia, non sono un ladro”. Attacca così l’amara lettera del giovane Zakaria Jarmouni, marocchino di origini e italiano d’adozione, che si è visto fotografare dalla vicina di casa, convinta che si trattasse di un ladro, mentre stava andando a buttare la spazzatura.

LaStampa : Dopo le violenze la festa in casa. “Ci denunciano? Non capite nulla”. Video e messaggi, i ragazzi pubblicano i rai… - LaStampa : La mostra è visitabile dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 18. - calledope : @skskriniar Io no, Torino (o provincia) come me è fantastica. - giuntacalcio : @dino_1906 @testa_to @GranataStore ???? E ancora di più per il viaggio a Torino ! Io, ti offro la birra, per lo meno ?? - SorryNotSoorr : “Ti ho notata al concerto di Torino quando sei uscita dalla tenda alle 5 di mattina” Io quel giorno: -

Ultime Notizie dalla rete : Torino “Io Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera