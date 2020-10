Torino, infortuni per Gojak e Linetty: il comunicato (Di giovedì 29 ottobre 2020) Doppio infortunio per Giampaolo: Karol Linetty e Amer Gojak sono usciti infortunati dal match contro il Lecce. Le loro condizioni Doppio infortunio in casa Torino. Dopo essere uscito anzitempo dalla sfida contro il Lecce, Linetty e Gojak hanno effettuato degli esami strumentali. Questo il responso. «La valutazione clinica svolta su Gojak ha confermato un lieve affaticamento al flessore della coscia sinistra. Contusione al piede destro per Linetty: per il centrocampista polacco oggi solo terapie. Le sue condizioni verranno rivalutate domani». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Doppioo per Giampaolo: Karole Amersono usciti infortunati dal match contro il Lecce. Le loro condizioni Doppioo in casa. Dopo essere uscito anzitempo dalla sfida contro il Lecce,hanno effettuato degli esami strumentali. Questo il responso. «La valutazione clinica svolta suha confermato un lieve affaticamento al flessore della coscia sinistra. Contusione al piede destro per: per il centrocampista polacco oggi solo terapie. Le sue condizioni verranno rivalutate domani». Leggi su Calcionews24.com

Problemi per il Torino, che dopo la prima vittoria stagionale arrivata ieri pomeriggio in Coppa Italia contro il Lecce, deve fare i conti con gli infortuni di Gojak e Linetty. Entrambi sono usciti ...

