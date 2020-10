Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: il vero motivo dietro alla crisi della loro amicizia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Intense giornate di shopping, vacanze e anche un programma Mediaset condotto insieme, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi avevano un bellissimo rapporto… fino a qualche mese fa. Poi qualcosa è cambiato e i due non si sono più fatti vedere insieme. Le ‘Zorziners’ questa estate si sono accorte che era successo qualcosa tra l’ex gieffina e il loro ‘Tommy’ (che intanto ha litigato anche con Aurora Ramazzotti). Le fan del rampollo milanese c’avevano visto lungo, perché secondo quanto si legge sul nuovo numero del settimanale Chi, Tommaso Zorzi avrebbe discusso con l’amica. Il motivo? Pare che Giulia non abbia fatto i complimenti all’influencer per ... Leggi su biccy (Di giovedì 29 ottobre 2020) Intense giornate di shopping, vacanze e anche un programma Mediaset condotto insieme,avevano un bellissimo rapporto… fino a qualche mese fa. Poi qualcosa è cambiato e i due non si sono più fatti vedere insieme. Le ‘ners’ questa estate si sono accorte che era successo qualcosa tra l’ex gieffina e il‘Tommy’ (che intanto ha litigato anche con Aurora Ramazzotti). Le fan del rampollo milanese c’avevano visto lungo, perché secondo quanto si legge sul nuovo numero del settimanale Chi,avrebbe discusso con l’amica. Il? Pare chenon abbia fatto i complimenti all’influencer per ...

