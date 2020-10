Tommaso Zorzi, Alba Parietti insorge: “Ha accoltellato mio figlio” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alba Parietti si è duramente scagliata contro Tommaso Zorzi, accusandolo di aver tradito la fiducia di suo figlio Francesco Oppini al GF Vip. Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei concorrenti più forti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lo sa lui, lo sanno molto bene i suoi compagni di viaggio e lo sanno … L'articolo Tommaso Zorzi, Alba Parietti insorge: “Ha accoltellato mio figlio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 ottobre 2020)si è duramente scagliata contro, accusandolo di aver tradito la fiducia di suo figlio Francesco Oppini al GF Vip.è sicuramente uno dei concorrenti più forti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lo sa lui, lo sanno molto bene i suoi compagni di viaggio e lo sanno … L'articolo: “Hamio figlio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

