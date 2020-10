The Mandalorian: anche Baby Yoda tra i dipinti della National Gallery di Londra (Di giovedì 29 ottobre 2020) The Mandalorian e Baby Yoda diventano un'opera d'arte: durante questo weekend, la National Portrait Gallery di Londra esporrà un dipinto a olio dedicato che ritrae il Mandaloriano con il Bambino in braccio. La National Portrait Gallery di Londra e Disney+ hanno scelto di celebrare l'uscita di The Mandalorian 2 esponendo un dipinto a olio dedicato proprio alla serie tv creata da Jon Favreau. L'opera ritrae il Mandaloriano mentre tiene in braccio Baby Yoda. Tra meno di 24 ore debutterà su Disney+ la seconda stagione di The Mandalorian ed è proprio per la promozione dei nuovi episodi della serie tv che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Thediventano un'opera d'arte: durante questo weekend, laPortraitdiesporrà un dipinto a olio dedicato che ritrae ilo con il Bambino in braccio. LaPortraitdie Disney+ hanno scelto di celebrare l'uscita di The2 esponendo un dipinto a olio dedicato proprio alla serie tv creata da Jon Favreau. L'opera ritrae ilo mentre tiene in braccio. Tra meno di 24 ore debutterà su Disney+ la seconda stagione di Theed è proprio per la promozione dei nuovi episodiserie tv che ...

