The Dark Pictures Anthology: Little Hope, ecco il nuovo trailer di lancio (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'uscita di The Dark Pictures Anthology: Little Hope è sempre più vicina e per l'occasione Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di lancio The Dark Pictures Anthology: Man of Medan è stato apprezzato da tanti videogiocatori che ora non vedono l'ora di mettere le mani sul nuovo titolo di Supermassive Games. Il nuovo gioco della compagnia offrirà ai fan un'ambientazione del tutto nuova, ma manterrà lo stile di gioco che ha caratterizzato il capitolo precedente. Ormai manca poco all'uscita di The Dark Pictures Anthology: Little Hope.

