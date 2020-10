The Crown 4: l'infelicità di Lady Diana nel nuovo trailer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nel nuovo trailer di The Crown 4 rilasciato da Netflix, Lady Diana è una moglie sola e infelice in un matrimonio troppo chiacchierato e troppo popolato. Al centro del nuovo trailer di The Crown 4, la nuova stagione in arrivo su Netflix a partire dal 15 novembre, ci sono tre donne: la regina Elisabetta II, il primo ministro Margaret Thatcher e Lady Diana. Tre protagoniste profondamente diverse, per età e formazione, eppure accomunate da quella gabbia, fatta di obblighi istituzionali e di etichette, dorata ma a volte troppo stretta. Se le due più anziane "risolvono" i propri conflitti in un rapporto in costante tensione, è la giovane Lady Diana a far esplodere ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Neldi The4 rilasciato da Netflix,è una moglie sola e infelice in un matrimonio troppo chiacchierato e troppo popolato. Al centro deldi The4, la nuova stagione in arrivo su Netflix a partire dal 15 novembre, ci sono tre donne: la regina Elisabetta II, il primo ministro Margaret Thatcher e. Tre protagoniste profondamente diverse, per età e formazione, eppure accomunate da quella gabbia, fatta di obblighi istituzionali e di etichette, dorata ma a volte troppo stretta. Se le due più anziane "risolvono" i propri conflitti in un rapporto in costante tensione, è la giovanea far esplodere ...

