"The Crown 4", il trailer: tra Elisabetta e Margaret Thatcher è guerra totale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Questa volta è guerra, proprio come nel trailer di Aliens – scontro finale. Ma anche se in quello di The Crown 4 la formula non è scritta né in sovrimpressione né tantomeno pronunciata da una voce fuori campo, le immagini sono chiare: sarà battaglia tra vertici. Sicuramente irresistibile, decisamente da non perdere. A darsele, ovviamente, sono la regina Elisabetta e Margaret Thatcher. E francamente – assieme all'arrivo di Diana – non si aspettava che questo momento nella serie di Peter Morgan.

