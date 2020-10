Tg Politico Parlamentare | edizione del 29 ottobre 2020

Leggi su dire

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Si apre la partita del rimpasto di governo, con una parte del Partito Democratico che pone il tema dell’adeguatezza di alcuni ministri nell’esecutivo. Lo fa il capogruppo al Senato Andrea Marcucci, che al premier Giuseppe Conte chiede di avviare una verifica e valutare se gli attuali ministri siano in grado di fronteggiare l’emergenza coronavirus. Sul banco degli imputati finiscono loro malgrado la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e quella dei Trasporti Paola De Micheli. Quanto a Conte, il premier glissa le domande dei cronisti sul tema. Nella sua informativa al Senato il presidente cita il Capo dello Stato Sergio Mattarella e richiama tutti allo spirito di unità e coesione. Il segretario dem Nicola Zingaretti conferma la piena fiducia nei confronti dell’esecutivo e dei ministri. Per la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, e’ di fatto “aperta la crisi. La maggioranza – dice- non è solida”.ANCORA SCINTILLE TRA ROMA E LE REGIONI