Tg Pediatria | edizione del 29 ottobre 2020

(Di giovedì 29 ottobre 2020) "La corretta transizione per la cura e l'assistenza dall'età evolutiva a quella adulta dei soggetti con patologie croniche è di grande importanza e rilievo. In particolare nella Reumatologia, il poter assicurare che i giovani con patologie reumatologiche ricevano un'assistenza continua e adeguata nella fase successiva all'adolescenza è determinante per la qualità di vita e il benessere in età adulta". Lo afferma Alberto Villani, presidente della Sip, alla presentazione del progetto 'Transition Sip-Sir', un percorso dedicato all'adolescente affetto da reumatismi cronici infiammatori per la gestione del delicato passaggio dal pediatra al reumatologo dell'adulto.