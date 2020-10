Tg Lazio, edizione del 29 ottobre 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dalla mezzanotte di ieri il Pronto soccorso del Campus Biomedico di Roma e’ chiuso. Lo ha deciso l’Unita’ di crisi della Regione Lazio, che è al lavoro per aumentare velocemente la disponibilità di posti letto nelle strutture ospedaliere della Capitale. Troppo rapido il ritmo dei contagi e dei ricoveri. “La Regione Lazio ci ha chiesto di fare questo sacrificio, tornando all’assetto che avevamo sei mesi fa, quando fu aperto il Covid center” ha spiegato il direttore sanitario del Campus, Lorenzo Sommella. L’obiettivo è di destinare ai pazienti Covid 57 posti letto, di cui 13 di terapia intensiva, 8 semintensivi e 36 di medicina. Nella Capitale diventano nuovi Covid center anche gli ospedali San Filippo Neri e Vannini. “Ci stiamo preparando alla battaglia su Roma- ha spiegato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato- Dobbiamo essere pronti ad affrontare lo scenario peggiore, sperando non si verifichi”.ROMA, ALLARME TURISMO: 40% ALBERGATORI NON RIAPRIRA’ PIU’ Leggi su dire (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dalla mezzanotte di ieri il Pronto soccorso del Campus Biomedico di Roma e’ chiuso. Lo ha deciso l’Unita’ di crisi della Regione Lazio, che è al lavoro per aumentare velocemente la disponibilità di posti letto nelle strutture ospedaliere della Capitale. Troppo rapido il ritmo dei contagi e dei ricoveri. “La Regione Lazio ci ha chiesto di fare questo sacrificio, tornando all’assetto che avevamo sei mesi fa, quando fu aperto il Covid center” ha spiegato il direttore sanitario del Campus, Lorenzo Sommella. L’obiettivo è di destinare ai pazienti Covid 57 posti letto, di cui 13 di terapia intensiva, 8 semintensivi e 36 di medicina. Nella Capitale diventano nuovi Covid center anche gli ospedali San Filippo Neri e Vannini. “Ci stiamo preparando alla battaglia su Roma- ha spiegato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato- Dobbiamo essere pronti ad affrontare lo scenario peggiore, sperando non si verifichi”.ROMA, ALLARME TURISMO: 40% ALBERGATORI NON RIAPRIRA’ PIU’

Mozione fortemente voluta dal sindacato Unione Inquilini in occasione della IX edizione della giornata Sfratti Zero indetta ... uno tra i quali la richiesta presso la Regione Lazio di una graduazione ...

Chiude la 15° edizione della Festa del Cinema di Roma. Una location meravigliosa che, nei giorni scorsi, ha portato nella capitale il meglio del cinema internazionale con tanti attori e personaggi del ...

Mozione fortemente voluta dal sindacato Unione Inquilini in occasione della IX edizione della giornata Sfratti Zero indetta ... uno tra i quali la richiesta presso la Regione Lazio di una graduazione ...Chiude la 15° edizione della Festa del Cinema di Roma. Una location meravigliosa che, nei giorni scorsi, ha portato nella capitale il meglio del cinema internazionale con tanti attori e personaggi del ...