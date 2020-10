Tg Cultura, edizione del 29 ottobre 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cinema e teatri di nuovo chiusi. Il Dpcm annunciato la scorsa domenica dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha imposto un nuovo stop anche agli spettacoli per fermare la curva dei contagi da Covid-19. Immediate le proteste da parte del mondo della cultura, che ha chiesto al Governo di rivedere la misura. “Il teatro e il cinema non possono fermarsi- si legge nell’appello- perché sono la riserva invisibile di senso, per la vita pubblica e individuale dei nostri concittadini”.– DAL GOVERNO OLTRE 1 MILIARDO PER RISTORARE CULTURA E TURISMO Leggi su dire (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cinema e teatri di nuovo chiusi. Il Dpcm annunciato la scorsa domenica dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha imposto un nuovo stop anche agli spettacoli per fermare la curva dei contagi da Covid-19. Immediate le proteste da parte del mondo della cultura, che ha chiesto al Governo di rivedere la misura. “Il teatro e il cinema non possono fermarsi- si legge nell’appello- perché sono la riserva invisibile di senso, per la vita pubblica e individuale dei nostri concittadini”.– DAL GOVERNO OLTRE 1 MILIARDO PER RISTORARE CULTURA E TURISMO

Italiaefriends : I&f Arte Cultura Attualità Se fermano i Cinema, non fermano i festival. Apertura della XII edizione di France Ode… - CittaMetroTO : #ContemporaryArtTorinoPiemonte il mese delle arti contemporanee torna anche quest’anno 13^edizione nel rispetto del… - quibresciait : Chiari, la microeditoria rinasce e si rilancia sul web - Un'edizione speciale, coronata dal riconoscimento di Chiar… - cina_in_italia : Al via nei prossimi giorni la quinta edizione del Forum sulla cultura Mazu, che celebra la divinità cinese del mare… - monica_francese : RT @mattinodinapoli: Al via la XXI edizione della Vendemmia agli scavi di Pompei -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura edizione HTTP/1.1 Server Too Busy