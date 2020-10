Testimoni di Geova: “coprono i pedofili, vorrei lasciare ma poi mi rubano la famiglia” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il drammatico racconto di un Testiome di Geova pentito che però non riesce a lasciare per paura di perdere la famiglia. E’ drammatico quello che racconta un Testimone di Geova, ormai pentito ma costretto a restare nella congregazione per paura di perdere la famiglia. Chi esprime dubbi rischia di essere cacciato e questo significa perdere tutti i tuoi affetti”. Basterebbe questa frase per spiegare come sia difficile uscire da quella che lui ora definisce setta dei Testimoni di Geova. I seguaci sono talmente indottrinati e convinti di ciò che hanno imparato dagli anziani e dalle riviste che: “se domani il corpo direttivo gli dicesse di suicidarsi, sarebbero diversi milioni a togliersi la vita. E lo avrei fatto ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il drammatico racconto di un Testiome dipentito che però non riesce aper paura di perdere la famiglia. E’ drammatico quello che racconta un Testimone di, ormai pentito ma costretto a restare nella congregazione per paura di perdere la famiglia. Chi esprime dubbi rischia di essere cacciato e questo significa perdere tutti i tuoi affetti”. Basterebbe questa frase per spiegare come sia difficile uscire da quella che lui ora definisce setta deidi. I seguaci sono talmente indottrinati e convinti di ciò che hanno imparato dagli anziani e dalle riviste che: “se domani il corpo direttivo gli dicesse di suicidarsi, sarebbero diversi milioni a togliersi la vita. E lo avrei fatto ...

MauroCapozza : RT @AngeloBraga2: Dice Zangrillo di non preoccuparci, fuori dai pronto soccorso c’è la coda ma non di malati, sono testimoni di Geova che a… - ElenaSalvi10 : RT @AngeloBraga2: Dice Zangrillo di non preoccuparci, fuori dai pronto soccorso c’è la coda ma non di malati, sono testimoni di Geova che a… - SenatoreF : RT @AngeloBraga2: Dice Zangrillo di non preoccuparci, fuori dai pronto soccorso c’è la coda ma non di malati, sono testimoni di Geova che a… - cicciodevilla : RT @AngeloBraga2: Dice Zangrillo di non preoccuparci, fuori dai pronto soccorso c’è la coda ma non di malati, sono testimoni di Geova che a… - Cristina6013 : RT @AngeloBraga2: Dice Zangrillo di non preoccuparci, fuori dai pronto soccorso c’è la coda ma non di malati, sono testimoni di Geova che a… -