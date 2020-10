Test rapidi sotto accusa | non sempre riconoscono i casi positivi al Covid-19

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Gabriele Laganà Crisanti boccia idella Abbott, adottati dal Veneto e da altre Regioni. Tra i falsi negativi anche alcuni pazienti con carica virale elevata Bisogna essere cauti perché gli studi sono all’inizio ma non si può escludere che dietro la diffusione di-19 in Italia possa esserci anche una "falla" dello strumento ideato per individuarlo. I, quelli considerati dalle Regioni una delle armi per affrontare il coronavirus, potrebbero infatti non essere affidabili come si credeva. A spiegarlo è Repubblica chelinea come il "siluro" sia partito dal laboratorio di microbiologia e virologia dell'Università di Padova, diretto dall’ormai celebre professor Andrea Crisanti, colui che è ...