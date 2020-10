Terrorismo islamico, Francia sotto attacco: Nizza, 3 morti e 2 decapitati in cattedrale. Avignone, uomo ucciso. Gedda, assalto al consolato (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo la barbara decapitazione del professore Samuel Paty, la Francia ripiomba nell'incubo del Terrorismo islamico. Nella mattina di oggi, giovedì 29 ottobre, un altro terrificante attacco: tre morti e un ferito grave è il bilancio dell'attentato compiuto nella cattedrale di Notre-Dame, a Nizza. La polizia ha arrestato il responsabile - armato di coltello - e una squadra di artificieri si è recata immediatamente sul posto. Ma non è tutto: a stretto giro di posta si è appreso che uomo armato di un coltello è stato ucciso dalla polizia ad Avignone. E' quanto riferisce radio Europe 1, precisando che l'uomo avrebbe tentato di attaccare dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo la barbara decapitazione del professore Samuel Paty, laripiomba nell'incubo del. Nella mattina di oggi, giovedì 29 ottobre, un altro terrificante: tree un ferito grave è il bilancio dell'attentato compiuto nelladi Notre-Dame, a. La polizia ha arrestato il responsabile - armato di coltello - e una squadra di artificieri si è recata immediatamente sul posto. Ma non è tutto: a stretto giro di posta si è appreso chearmato di un coltello è statodalla polizia ad. E' quanto riferisce radio Europe 1, precisando che l'avrebbe tentato di attaccare dei ...

