Terrore a Roma | con spranga di ferro | egiziano spacca i vetri a 56 auto VIDEO

Leggi su chenews

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Paura nel quartiereno di Colli Albani. Un uomo, senza precedenti penali, ha distrutto idi 50. Non si sa ancora quale siano i motivi di un gesto tanto eclatante. Ini a casa per il lockdown e lui,, a scorazzare tranquillo per le vie del quartiere Colli Albani, con unadiin mano. E con questa, nonostante le urla dei residenti che assistevano alla scena, hato idi bel 56parcheggiate. Le prime persone che hanno provato ad avvicinare l’africano, sono stati minacciati di fare la stessa fine deidelle macchine. Solo i carabinieri sono riusciti a farlo desistere dal suo folle intento. L’uomo non ha precedenti ...