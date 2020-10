Tennis, una ex accusa Zverev: 'Ha tentato di strangolarmi' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo l'annuncio della sua ultima ex, Brenda Patea, che gli darà un figlio a marzo, Alexander Zverev torna ancora sulle cronache non Tennistiche. Stavolta per un fatto di violenza privata. Il 23enne ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo l'annuncio della sua ultima ex, Brenda Patea, che gli darà un figlio a marzo, Alexandertorna ancora sulle cronache nontiche. Stavolta per un fatto di violenza privata. Il 23enne ...

