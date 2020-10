Tennis, stagione finita per Kei Nishikori: “La spalla mi sta dando ancora un po’ di fastidio” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si conclude anzitempo la stagione di Kei Nishikori. Il Tennista nipponico ha faticato molto dopo l’operazione al gomito e in queste settimane ha accusato anche un problema alla spalla. L’obiettivo del numero 37 del ranking ATP è quello di ritrovare la giusta condizione in vista dell’inizio della prossima stagione. Nishikori ha fatto sapere della sua decisione con un messaggio pubblicato sui social: “Sono stato contento di tornare in campo ma voglio avere la certezza di sentirmi al top quando gioco. Rientrare nel circuito dopo un intervento chirurgico al gomito non è mai facile e gli alti e bassi di rendimento sono fisiologici. La spalla mi sta dando ancora un po’ di fastidio quindi ho ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si conclude anzitempo ladi Kei. Ilta nipponico ha faticato molto dopo l’operazione al gomito e in queste settimane ha accusato anche un problema alla. L’obiettivo del numero 37 del ranking ATP è quello di ritrovare la giusta condizione in vista dell’inizio della prossimaha fatto sapere della sua decisione con un messaggio pubblicato sui social: “Sono stato contento di tornare in campo ma voglio avere la certezza di sentirmi al top quando gioco. Rientrare nel circuito dopo un intervento chirurgico al gomito non è mai facile e gli alti e bassi di rendimento sono fisiologici. Lami staun po’ di fastidio quindi ho ...

