Tennis | Novak Djokovic | “Concludere la stagione da n 1 è il riconoscimento più importante Il GOAT? Lascio discutere gli altri”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 ottobre 2020)ha sconfitto, non senza soffrire, il croato Borna Coric negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna. Il serbo, reduce dalla cocente sconfitta nella finale del Roland Garros 2020 contro lo spagnolo Rafael Nadal, ha voglia di dimenticare l’esito di quell’incontro e ha scelto di presentarsi ai nastri di partenza di questo torneo per rimettersi in carreggiata e nello stesso tempo assicurarsi il posto di n.1 del mondo fino al termine della. Un obiettivo praticamente raggiunto. L’unica variabile potrebbe essere una partecipazione altamente improbabile dello spagnolo Rafael Nadal al torneo di Sofia (Bulgaria) attraverso una wild-card, con l’iberico che potrebbe quindi mettere in discussione lo status di Nole, come riportato da ATP Media. Un’ipotesi assai remota però per i ...