Tennis | l’ex fidanzata di Zverev lo accusa di violenza domestica | “Ha provato a strangolarmi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Guari in arrivo per Alexander. Lo stesso giorno in cui è stato reso pubblico che una delle sue ex fidanzate, Brenda Patea, è incinta di 5 mesi di suo figlio, un’altra delle sue ex compagne, l’exta russa Olya Sharipova , lo hato diavvenuta durante la relazione che i due hanno avuto tra il 2018 e il 2019. “Sono andaa a fare una passeggiata con Dasha Medvedeva la moglie di Daniiil Medvedev a New York ed eravamo un po’ in ritardo. Era molto arrabbiato per questo e ne abbiamo discusso. Le nostre discussioni non erano mai giuste. Quel giorno ha cercato di strangolarmi con un cuscino, mi ha storto le braccia – ha raccontato la Sharipova in un’intervista al sito web russo ‘Championat’ – Ho ...