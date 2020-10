Tennis, Jannik Sinner: “Non ho un grande talento, ma ho rispetto per il lavoro. In campo vado con l’idea di vincere sempre” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cercare impresa e giocarsela. Jannik Sinner tornerà in campo sul veloce indoor dell’ATP 500 di Vienna per gli ottavi di finale del torneo in terra austriaca. L’azzurrino, dopo aver sconfitto in due set il norvegese Casper Ruud, dovrà affrontare la testa di serie n.5 del torneo Andrey Rublev, che all’esordio ha battuto piuttosto nettamente lo slovacco Norbert Gombos 6-3 6-2. Un avversario molto difficile per Jannik, tenuto conto del rendimento del russo nell’ultimo biennio. Rublev, tra 2019 e 2020, ha collezionato la bellezza di 89 vittorie, aggiudicandosi a San Pietroburgo (Russia) il sesto titolo in carriera, il quinto dell’arco temporale menzionato. I suoi miglioramenti dal punto di vista della continuità di gioco si sono ripercossi nella classifica, essendo ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cercare impresa e giocarsela.tornerà insul veloce indoor dell’ATP 500 di Vienna per gli ottavi di finale del torneo in terra austriaca. L’azzurrino, dopo aver sconfitto in due set il norvegese Casper Ruud, dovrà affrontare la testa di serie n.5 del torneo Andrey Rublev, che all’esordio ha battuto piuttosto nettamente lo slovacco Norbert Gombos 6-3 6-2. Un avversario molto difficile per, tenuto conto del rendimento del russo nell’ultimo biennio. Rublev, tra 2019 e 2020, ha collezionato la bellezza di 89 vittorie, aggiudicandosi a San Pietroburgo (Russia) il sesto titolo in carriera, il quinto dell’arco temporale menzionato. I suoi miglioramenti dal punto di vista della continuità di gioco si sono ripercossi nella classifica, essendo ...

OA_Sport : Tennis, Jannik Sinner: “Non ho un grande talento, ma ho rispetto per il lavoro. In campo vado con l’idea di vincere… - infoitsport : Tennis, ATP Vienna 2020: Jannik Sinner sfida Andrey Rublev e cerca il colpaccio. Un match importante per la sua cre… - zazoomblog : Tennis ATP Vienna 2020: Jannik Sinner sfida Andrey Rublev e cerca il colpaccio. Un match importante per la sua cres… - karmen_di : RT @lorenzofares: SINNER! ???????????? A Vienna Jannik batte Casper Ruud ???? 76 63 e vola al 2T dove troverà, in un match imperdibile, Andrey Rub… - OA_Sport : Tennis, ATP Vienna 2020: Jannik Sinner sfida Andrey Rublev e cerca il colpaccio. Un match importante per la sua cre… -