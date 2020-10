Tennis, ATP Vienna 2020: Lorenzo Sonego batte Hurkacz e affronta Djokovic ai quarti. Bene Thiem, Tsitsipas si inchina a Dimitrov (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si chiude la quarta giornata dell’ATP Vienna 2020 con una buona notizia ed una cattiva per il Tennis italiano. Iniziamo dalle liete novelle, rappresentate da Lorenzo Sonego che supera Hubert Hurkacz in un’ora e quarantotto minuti con due tiebreak. Prova di forza per il Tennista piemontese, che si toglie così lo sfizio di affrontare ai quarti di finale il numero uno al mondo Novak Djokovic. Dura invece pochi minuti il match di Jannik Sinner, che alza bandiera bianca per una vescica al piede e lascia strada ad Andrey Rublev, lasciandoci con il rammarico di non aver potuto vedere una partita che aveva tutti i crismi per essere interessantissima. Per il russo, in corsa per le ATP Finals, ci sarà ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si chiude la quarta giornata dell’ATPcon una buona notizia ed una cattiva per ilitaliano. Iniziamo dalle liete novelle, rappresentate dache supera Hubertin un’ora e quarantotto minuti con due tiebreak. Prova di forza per ilta piemontese, che si toglie così lo sfizio dire aidi finale il numero uno al mondo Novak. Dura invece pochi minuti il match di Jannik Sinner, che alza bandiera bianca per una vescica al piede e lascia strada ad Andrey Rublev, lasciandoci con il rammarico di non aver potuto vedere una partita che aveva tutti i crismi per essere interessantissima. Per il russo, in corsa per le ATP Finals, ci sarà ...

