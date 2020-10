Tennis, ATP Vienna 2020: Jannik Sinner si ritira agli ottavi per un problema al piede (Di giovedì 29 ottobre 2020) A Vienna, in Austria, per quanto riguarda il torneo ATP 500 di Tennis 2020, sul veloce indoor austriaco oggi, giovedì 29 ottobre, negli ottavi di finale, la wild card azzurra Jannik Sinner si è ritirata dopo pochi minuti del confronto contro il numero cinque del seeding, il russo Andrey Rublev, sul punteggio di 2-1 per il russo, avanti di un break. Dopo appena nove minuti Sinner ha alzato bandiera bianca per una vescica al piede destro, problema che, come ha riportato Luca Fiorino su Facebook, il Tennista italiano si porta dietro già dal torneo di Colonia II, quando si fermò in semifinale contro il teutonico Alexander Zverev. Il calendario di Sinner, prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) A, in Austria, per quanto riguarda il torneo ATP 500 di, sul veloce indoor austriaco oggi, giovedì 29 ottobre, neglidi finale, la wild card azzurrasi èta dopo pochi minuti del confronto contro il numero cinque del seeding, il russo Andrey Rublev, sul punteggio di 2-1 per il russo, avanti di un break. Dopo appena nove minutiha alzato bandiera bianca per una vescica aldestro,che, come ha riportato Luca Fiorino su Facebook, ilta italiano si porta dietro già dal torneo di Colonia II, quando si fermò in semifinale contro il teutonico Alexander Zverev. Il calendario di, prima ...

