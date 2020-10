Tennis, Alexander Zverev accusato di violenze dall’ex fidanzata Olya Sharypova su Instagram (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un periodo particolare per Alexander Zverev. Il Tennista tedesco, tra i giocatori più forti del circuito e recentemente vincitore in due circostanze a Colonia (Germania), ha scoperto che diventerà padre dalla sua ex fidanzata Brenda Patea, la quale ha annunciato la gravidanza in un’intervista concessa a Bild e allo stesso tempo non sembra essere interessata a condividere la custodia del bambino con lo stesso Zverev. La loro relazione, ufficializzata a novembre 2019, si era conclusa tra la primavera e l’inizio dell’estate. “Con Zverev c’è stata una crisi perché abbiamo diversi punti di vista sulla vita. Chiunque viva al fianco di un atleta deve sottostare alla cosa“. Una gravidanza non nei programmi, che la donna quindi ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un periodo particolare per. Ilta tedesco, tra i giocatori più forti del circuito e recentemente vincitore in due circostanze a Colonia (Germania), ha scoperto che diventerà padre dalla sua exBrenda Patea, la quale ha annunciato la gravidanza in un’intervista concessa a Bild e allo stesso tempo non sembra essere interessata a condividere la custodia del bambino con lo stesso. La loro relazione, ufficializzata a novembre 2019, si era conclusa tra la primavera e l’inizio dell’estate. “Conc’è stata una crisi perché abbiamo diversi punti di vista sulla vita. Chiunque viva al fianco di un atleta deve sottostare alla cosa“. Una gravidanza non nei programmi, che la donna quindi ...

OA_Sport : Tennis, Alexander Zverev diventerà papà. L’ex fidanzata: “Non era in programma, lo crescerò da sola” - saradlmstr1 : @scudericciardo SONO: SCIOCCATA - infoitsport : Tennis, Alexander Zverev: “Contro Sinner non ero al 100% ma sono riuscito scendere in campo” - ematr_86 : RT @SuperTennisTv: 1??3?? titolo in carriera! Alexander #Zverev batte Diego #Schwartzman 6-2 6-1 e diventa Campione sul cemento di Coloni… - SuperTennisTv : 1??3?? titolo in carriera! Alexander #Zverev batte Diego #Schwartzman 6-2 6-1 e diventa Campione sul cemento di C… -