Temptation Island, Gennaro accusa Anna di usare account fake sui Social per offendere la sua famiglia (il video completo dell'intervista) (Di giovedì 29 ottobre 2020) È passato quasi un mese dalla fine del programma Temptation Island e le polemiche tra gli ex fidanzati Gennaro Mauro e Anna Ascione non si placano. Il ragazzo, infatti, sostiene che la sua ex fidanzata usi un account fake sui Social per offendere la sua famiglia. Durante questa edizione di Temptation Island sono state diverse le coppie che sono uscite separate dal programma e tra queste spicca quella formata dai due napoletani Gennaro Mauro e Anna Ascione. Come vi ricorderete, l'uomo chiese il falò di confronto anticipato e dopo essersene dette di tutti i colori decisero di uscire separati. Poco dopo, però, Gennaro ci ...

