Tegola Inter | Lukaku infortunato salta il Parma e forse il Real

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Brutte notizie in casa, rientrato affaticato dalla trasferta di Kiev, ha accusato un risentimento muscolare all`adduttore sinistro: non ci sarà sabato contro ile va considerato fortemente a rischio anche per la gara di martedì prossimo contro ilMadrid. Al suo posto, sabato a San Siro, ci sarà probabilmente l`esordio dal primo minuto di Pinamonti.

infoitsport : Inter, che tegola per Conte | Infortunio per Lukaku: il report UFFICIALE - STOCALCIO1 : ?? #Inter, tegola #Lukaku: salterà #Parma e #RealMadrid. ? #Conte #AntonioConte #SerieA - MTrentini : @Inter @RomeluLukaku9 Una brutta tegola???????????? - andreadesider10 : RT @calciotoday_it: ??Tegola #Inter, si fa male #Lukaku ??La diagnosi e i tempi di recupero #FCIM - calciotoday_it : ??Tegola #Inter, si fa male #Lukaku ??La diagnosi e i tempi di recupero #FCIM -

Ultime Notizie dalla rete : Tegola Inter

Brutte notizie in casa Inter. Lukaku, rientrato affaticato dalla trasferta di Kiev, ha accusato un risentimento muscolare all`adduttore sinistro: non ci sarà sabato contro il Parma e va considerato ...Grossa tegola per l'Inter e per Antonio Conte. Dopo un problema fisico riportato nel corso del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, il belga Romelu Lukaku si è sottoposto a risonanza ...