Tebas a Sportlab: "Vorrei il ritorno di Ronaldo in Spagna" (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - "Se mi piacerebbe che Ronaldo tornasse in Spagna? Certo che sì, ma come tanti altri giocatori. Penso allo stesso Neymar per esempio". Sono le parole del presidente de La Liga Javier Tebas ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - "Se mi piacerebbe chetornasse in? Certo che sì, ma come tanti altri giocatori. Penso allo stesso Neymar per esempio". Sono le parole del presidente de La Liga Javier...

