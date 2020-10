Teatro e cinema in tv, Mediaset accoglie l'appello del ministro Franceschini (Di giovedì 29 ottobre 2020) Decisione lampo di Mediaset che concretizza l'adesione all'appello lanciato dal ministro della Cultura Dario Franceschini . Il ministro, in circostanze particolari come quelle attuali, ha chiesto alle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020) Decisione lampo diche concretizza l'adesione all'lanciato daldella Cultura Dario. Il, in circostanze particolari come quelle attuali, ha chiesto alle ...

matteosalvinimi : Cultura, arte, spettacolo, musica, cinema, teatro: sicuri ma chiusi. Follia! #Dpcm - LucaBizzarri : Scrive il nostro Presidente del Consiglio che gli autobus sono affollati alla sera, pieni di gente che va al cinema o a teatro. - AnnalisaChirico : A teatro e al cinema si entra con posto assegnato, gli ingressi sn contingentati, le persone indossano la mascherin… - hack_stefano : RT @Tg3web: La decisione del Governo di chiudere cinema e teatro preoccupa i lavoratori dello spettacolo. La testimonianza do Claudio Santa… - Teleblogmag : E' una goccia nel mare ma meglio di niente. Tuttavia abituare il pubblico cosi come per il cinema anche ad una prog… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro cinema «Cinema e teatro sono sicuri. La chiusura? Coprifuoco mascherato». Il mondo dello spettacolo contro il nuovo Dpcm Open I Concerti della WunderKammer, guida all’ascolto on line del concerto che non c’è

PESARO – Arriva come uno tsunami il DPCM del 24 ottobre che chiudendo cinema e teatri blocca di fatto sul “rinascere ... che avrebbe dovuto avere inizio domenica 1° novembre al Teatro Rossini di ...

La lirica reagisce: concerti e opere gratuite in streaming senza pubblico

I 12 teatri dell’associazione Anfols delle fondazioni: restiamo “aperti, nonostante tutto”. Anche il Rossini Opera Festival e l'Orchestra della Toscana trasmettono gratuitamente le serate ...

PESARO – Arriva come uno tsunami il DPCM del 24 ottobre che chiudendo cinema e teatri blocca di fatto sul “rinascere ... che avrebbe dovuto avere inizio domenica 1° novembre al Teatro Rossini di ...I 12 teatri dell’associazione Anfols delle fondazioni: restiamo “aperti, nonostante tutto”. Anche il Rossini Opera Festival e l'Orchestra della Toscana trasmettono gratuitamente le serate ...