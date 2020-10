"Teatri chiusi, ma galere aperte". Salvini denuncia l'ultima follia del governo: delinquenti a piede libero (Di giovedì 29 ottobre 2020) Matteo Salvini non cambia idea e condanna in tutti i modi l'ultimo Dpcm varato da Giuseppe Conte. "Il governo chiude ristoranti, bar, palestre e Teatri ma apre i cancelli delle galere per mandare a casa i delinquenti con la scusa del Covid. Si parla di 5mila persone: sarebbe una follia! Questo governo mette in pericolo l'Italia". Poi il leader della Lega, intervenuto ai microfoni di Radio anch'io su Radio1 Rai, lamenta la mancanza di collaborazione: "Noi sono sei mesi che la chiediamo - tuona - collaborazione che si è sostanziata in tre telefonate di un minuto, noi oggi saremo in aula ad ascoltare Conte e faremo le nostre riflessioni, ma la cosa che non è accettabile è rivedere le cose di febbraio, occorre pianificazione, come ha fatto Macron". ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Matteonon cambia idea e condanna in tutti i modi l'ultimo Dpcm varato da Giuseppe Conte. "Ilchiude ristoranti, bar, palestre ema apre i cancelli delleper mandare a casa icon la scusa del Covid. Si parla di 5mila persone: sarebbe una! Questomette in pericolo l'Italia". Poi il leader della Lega, intervenuto ai microfoni di Radio anch'io su Radio1 Rai, lamenta la mancanza di collaborazione: "Noi sono sei mesi che la chiediamo - tuona - collaborazione che si è sostanziata in tre telefonate di un minuto, noi oggi saremo in aula ad ascoltare Conte e faremo le nostre riflessioni, ma la cosa che non è accettabile è rivedere le cose di febbraio, occorre pianificazione, come ha fatto Macron". ...

petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - stanzaselvaggia : Bar, teatri, ristoranti, palestre. Hanno tutti ragione e nessuno ha ragione. Ad oggi credo non abbia più senso ragi… - LegaSalvini : NESSUN VANTAGGIO DAI LOCALI CHIUSI. MATTEO #SALVINI SBUGIARDA #CONTE - Marco02839896 : RT @Libero_official: 'Teatri chiusi, ma galere aperte'. #Salvini denuncia l'ultima 'follia' del governo-#Conte: 'Con la scusa del #Covid 5m… - Libero_official : 'Teatri chiusi, ma galere aperte'. #Salvini denuncia l'ultima 'follia' del governo-#Conte: 'Con la scusa del #Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatri chiusi Covid: teatri chiusi? La lirica a Sassari va in streaming Agenzia ANSA Bonus Novembre 2020: tutti i contributi pubblici del mese

Peggio è andata alle attività culturali, i cinema e i teatri hanno dovuto chiudere così come i centri sociali e i ritrovi culturali. Piscine e palestre e gli impianti sportivi hanno chiuso al pubblico ...

"Il Teatro dei Rinnovati avrà la sua stagione"

invece è stato il simposio in cui il sindaco e il direttore artistico Alessandro Benvenuti dal palco hanno manifestato "la rabbia - ha protestato l’attore - per i teatri chiusi dall’ultimo Dpcm: ...

Peggio è andata alle attività culturali, i cinema e i teatri hanno dovuto chiudere così come i centri sociali e i ritrovi culturali. Piscine e palestre e gli impianti sportivi hanno chiuso al pubblico ...invece è stato il simposio in cui il sindaco e il direttore artistico Alessandro Benvenuti dal palco hanno manifestato "la rabbia - ha protestato l’attore - per i teatri chiusi dall’ultimo Dpcm: ...