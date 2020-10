Tassisti e Ncc, a Napoli non si ferma la protesta: centinaia di vetture occupano Piazza del Plebiscito (Di giovedì 29 ottobre 2020) Prosegue a Napoli la protesta dei Tassisti e del comparto Ncc. Per il terzo giorno consecutivo l’emiciclo di Piazza del Plebiscito è occupato da centinaia di taxi, bus e scuolabus in segno di protesta contro le disposizioni contenute nel Dpcm per il contenimento dei contagi da Covid e per richiamare l’attenzione sui danni economici subiti dal settore. La manifestazione di protesta è iniziata la mattina del 27 ottobre con l’ingresso dei taxi bianchi nella Piazza simbolo di Napoli, totalmente pedonale, ai quali si sono aggiunti ieri gli autisti di Ncc con autobus e scuolabus gialli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 ottobre 2020) Prosegue aladeie del comparto Ncc. Per il terzo giorno consecutivo l’emiciclo didelè occupato dadi taxi, bus e scuolabus in segno dicontro le disposizioni contenute nel Dpcm per il contenimento dei contagi da Covid e per richiamare l’attenzione sui danni economici subiti dal settore. La manifestazione diè iniziata la mattina del 27 ottobre con l’ingresso dei taxi bianchi nellasimbolo di, totalmente pedonale, ai quali si sono aggiunti ieri gli autisti di Ncc con autobus e scuolabus gialli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

