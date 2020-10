Tanto Milan contro lo Sparta Praga: 3-0 secco. Le pagelle della squadra rossonera (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cronaca e pagelle del match Milan-Sparta Praga, valido per la 2ª giornata del Gruppo H di Europa League. Leggi su 90min (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cronaca edel match, valido per la 2ª giornata del Gruppo H di Europa League.

ZZiliani : A tutti i media italiani: è inutile fare tanto can can su un #arbitro inetto che dirige Milan-Roma se lo stesso tit… - kT_Milano1899 : Dietro una rinascita, dietro tanti progressi, dietro tanta dedizione e tanto lavoro, c'è solo il tuo nome. ONORE A… - fedeedoscana : I primi mesi del Milan con Pioli erano stati insipidi. Dopo il lockdown hanno iniziato a volare. Serve tempo e tan… - DigioGonnarumma : Al momento Frederick Massara miglior ds d’Italia, a differenza di Steven Zhang che parla tanto e si pappa i soldi d… - miciogattomicio : @mikelelomb @salpaladino Eh ma testa sgombra, entusiasmo e Ibra come catalizzatore (come dovrebbe essere x noi CR7,… -