Sussidi alle imprese | il rischio di doverli restituire

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Una grande beffa. È quella che si prospetta all’orizzonte per leitaliane. In particolare per quelle di dimensioni più grandi, che hanno ricevuto agevolazioni, esenzioni, ristori e garanzie che lo Stato in questi otto mesi di crisi ha messo in campo nel perimetro europeo d’emergenza del Temporary Framework. Tutto nasce – come spiega Il Sole 24 Ore – dalla condizione posta dal piano temporaneo sulla erogazione degli aiuti. L’eccezionalità del momento causata dalla crisi sanitaria e i decreti d’emergenza adottati dal governo italiano hanno sempre lasciato intendere che il riferimento al tetto degli 800mila euro di aiuti si sarebbe dovuto riferire alla singola impresa. Ma in realtà non è così. E a dirlo è lo stesso governo, in una ...